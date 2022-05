Kosova U16 ka fituar turneun “UEFA Development”

Në ndeshjen e fundit, Dardanët U16 shënuan fitore ndaj Taxhikistanin pas penalltive 4:3, pasi ndeshja në kohën e rregullt u mbyll baras 0:0.

Kjo fitore ia mundësoi Kosovës vendin e parë në këtë turne me 6 pikë, duke lënë pas Maqedoninë e Taxhikistanin me nga 4 pikë dhe Hondurasin, me 3 pikë, përcjell lajmi.net.

Përzgjedhësi Arsim Abazi përgëzoi futbollistët për prezantimin dinjitoz në këtë turne, të cilin e fituan me plotë meritë.

“Ky ishte një turne shumë i frytshëm për ne, ngase patëm mundësi të shohim potencialin e futbollistëve të cilët do të na shërbejnë për kualifikimet e ardhshme të gjeneratës U17.

Ndonëse kjo ishte hera e parë që ky grup i futbollistëve ishte së bashku dhe kishim vetëm pak ditë në dispozicion për t’u përgatitur për këtë turne dhe luajtëm kryesisht me lojtarë vendorë, ia dolëm që me angazhim maksimal të gjithsecilit të dalim fitues të këtij turneu. I përgëzoj të gjithë futbollistët për paraqitjen dhe pres që të kemi rrugëtim të suksesshëm me këtë gjeneratë”, ka thënë Abazi.

Në ndeshjen e parë Kosova fitoi në duel me Hondurasin, 2:0, derisa në ndeshjen e dytë pësoi humbje nga Maqedonia e Veriut, pas penalltive 5:4, pasi ndeshja në kohën e rregullt kishte përfunduar 1:1./Lajmi.net/