Kosova U16 fituese e turneut “UEFA Development” 

Pas fitoreve ndaj Kazakistanit dhe Shqipërisë, Dardanet U16 kanë shënuar fitore edhe në takimin e tretë dhe të fundit të turneut kundër Malit të Zi, me rezultat 2:0.

Kësisoj, të përzgjedhurat e Kushtrim Munishit e kanë mbyllur turneun në pozitën e parë me 8 pikë, duke lënë pas Shqipërinë me 4 pikë, Kazakistanin me 3 pikë dhe Malin e Zi me 2 pikë.

Vashat e Kosovës e dominuan plotësisht lojën edhe në përballje me bashkëmoshataret e tyre nga Mali i Zi, teksa çështjen e fitores e përmbyllën qysh në 15 minutat e parë.

Protagoniste në këtë fitore ishte Alba Shabani, me dy gola të realizuar, në minutat 7` dhe 15`, përcjell lajmi.net.

Pas kësaj epërsie futbollistet e Kosovës e menaxhuan mirë lojën dhe nuk lejuan për asnjë moment që t’u rrezikohet fitorja.

Përzgjedhësi Kushtrim Munishi u shpreh i lumtur me paraqitjen e ekipit gjatë këtij turneu, teksa theksoi se ky triumf i motivon lojtaret për suksese të reja.

“Ishte ky një turne shumë i vlefshëm për ne, pasi na shërben për ta përgatitur gjeneratën e re të Kombëtares U17 për ndeshjet e ardhshme kualifikuese. Paraqitja e vajzave ka qenë e shkëlqyeshme në të tria ndeshjet, derisa ashtu siç e kërkon formati i këtij turneu që të gjitha lojtaret e grumbulluara kanë pasur minutazh të njëjtë loje. I përgëzoj vajzat për paraqitjen e mirë në këtë turne dhe besoj se ky triumf do t’i motivojë ato për punë edhe më të madhe në të ardhmen dhe për suksese të reja. Është kënaqësi kur puna e bërë shpërblehet edhe me sukses dhe sigurisht se edhe në të ardhmen do të vazhdojmë të punojmë me përkushtim për ta rritur nivelin e futbollit të vajzave”./Lajmi.net/