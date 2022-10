Kosova U15 merr pjesë në turneun zhvillimor të UEFA-s në Shkup 

Kombëtarja e Kosovës U15 në konkurrencën e femrave do të marrë pjesë në “UEFA Development Tournament” në Shkup, prej 17 deri më 22 tetor.

Ekipi i kësaj grupmoshe është krijuar së fundmi për herë të parë dhe ky do të jetë aktiviteti i parë garues.

Dardanet e reja do t’i zhvillojnë tri ndeshje në këtë turne. Sfidën e parë do ta kenë me Maqedoninë e Veriut, më 17 tetor, më pas do të luajnë kundër Republikës Çeke, më 19 tetor dhe në fund kundër Rumanisë, më 22 tetor.

Paraprakisht vajzat e reja të Kombëtares U15 kanë mbajtur për disa ditë seanca stërvitore./Lajmi.net/