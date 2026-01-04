Kosova thelloi partneritetin tregtar me Koren e Jugut vitin që lamë pas: Importet e mallrave arrijnë vlera milionëshe
Gjatë vitit 2025, tregtia ndërkombëtare e Kosovës ka treguar një rritje të dukshme me Koren e Jugut, duke sjellë mallra të avancuara me vlerë të lartë dhe ndikim të rëndësishëm në ekonominë vendore. Mallrat e Koresë së Jugut kanë gjetur vend në Kosovë, përmes importit që u thellua edhe më tepër vitin që lamë pas,…
Lajme
Gjatë vitit 2025, tregtia ndërkombëtare e Kosovës ka treguar një rritje të dukshme me Koren e Jugut, duke sjellë mallra të avancuara me vlerë të lartë dhe ndikim të rëndësishëm në ekonominë vendore.
Mallrat e Koresë së Jugut kanë gjetur vend në Kosovë, përmes importit që u thellua edhe më tepër vitin që lamë pas, sidomos në produktet teknologjike e në automjete.
Madje sipas Doganës së Kosovës nga 1 janari deri më 15 dhjetor, Kosova ka importuar mbi 11,400 njësi mallrash jo-rregullt nga Korea, me një vlerë komerciale prej rreth 143.6 milionë euro.
Këto shifra tregojnë rëndësinë e partneritetit ekonomik midis dy vendeve, por reflektojnë edhe kontributin e tyre në buxhetin e vendit, përmes taksave doganore, akcizës dhe TVSH-së. Ekspertët ekonomikë vlerësojnë se rritja e importeve është tregues i besimit të tregut kosovar ndaj produkteve teknologjike dhe industriale nga Koreja e Jugut, duke ofruar gjithashtu mundësi për diversifikimin e zinxhirit të furnizimit dhe forcimin e financave publike.
Sipas statistikave doganore për periudhën 01.01.2025 deri më 15.12.2025, importet nga KR – Korea kanë arritur në:
Sasia totale e mallrave të importuara: 11,496 njësi
Vlera komerciale: 143,657,451.69 euro
Taksa doganore e mbledhur: 14,126,085.64 euro
Akciza e mbledhur: 6,369,390.00 euro
TVSH e paguar: 29,127,911.87 euro
Totali i taksave të mbledhura: 49,623,387.51 euro
Këto të dhëna paraqesin importet jo-rregullt sipas kodit tarifor HS-10 (IM4), që përfshijnë një gamë të gjerë mallrash të sjella nga Koreja e Jugut — një treg partner i rëndësishëm për ekonominë e Kosovës.
Çfarë përmbledh ky raport?
Importet jo-rregullt përfshijnë mallra që nuk hyjnë në kategoritë tradicionale të tregtisë së mallrave, por që megjithatë shërbejnë për nevoja komerciale dhe ekonomike, si:
Pajisje teknologjike
Komponente industriale
Mallra për prodhim dhe tregti
Elemente të tjera që kërkojnë trajtim doganor të veçantë
Vlera totale prej rreth 143.6 milionë euro tregon se Koreja e Jugut është një prej partnerëve kryesorë të importit për Kosovën, jo vetëm në sektorin e automjeteve, por edhe në kategori të tjera të mallrave.
Sa taksa ka paguar tregu kosovar?
Nga importet e regjistruara deri më 15 dhjetor 2025, Dogana e Kosovës ka:
Mbledhur rreth 14.1 milionë euro taksa doganore
6.3 milionë euro akcizë
29.1 milionë euro TVSH
Partneritet ekonomik në zhvillim
Analistët e ekonomisë vlerësojnë se këto shifra nënvizojnë rëndësinë e partneritetit tregtar me vendet si Koreja e Jugut, e cila furnizon Kosovën me mallra të avancuara teknologjike dhe industriale, duke i dhënë një shtysë zhvillimit të sektorëve të ndryshëm.
Sipas ekspertëve:
Rritja e importeve tregon besim në mundësitë e tregut kosovar. Importet jo-rregullt ndikojnë në diversifikimin e zinxhirit të furnizimit. Taksa e mbledhur ndihmon në forcimin e financave publike.
Të dhënat për importet nga Koreja e Jugut për vitin 2025, të siguruara nga Dogana e Kosovës për lajmi.net, tregojnë se ky partner tregtar është rritur në përmasë dhe ndikim — duke sjellë mallra në vlerë të lartë dhe duke kontribuar me dhjetëra miliona euro në taksa të ardhura shtetërore.
Këto të dhëna plotësojnë panoramën e tregtisë ndërkombëtare të Kosovës në 2025 dhe theksojnë lidhjet ekonomike në zhvillim me tregje të rëndësishme aziatike. /Lajmi.net/