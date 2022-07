Kosova strehon edhe një gazetare ukrainase, e nënta me radhë Në Kosovë ka mbërritur gazetarja e radhës ukrainase, Kateryna Bilobrova, si pjesë e programit “Journalists in Residence –Kosovo”. Ajo në aeroport është mirëpritur nga Drejtorja Ekzekutive e AGK-së, Getoarbë Mulliqi, Zyrtarja Ligjore e European Centre for Press and Media Freedom ECPMF, Flutura Kusari, përfaqësueses së Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Policisë së Kosovës. AGK-ja…