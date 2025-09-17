Kosova, Shqipëria dhe Turqia trajnohen bashkë për “kërkim-shpëtim urban të avancuar”
Forca e Sigurisë së Kosovës ka njoftuar se në kuadër të bashkëpunimit bilateral me Republikën e Shqipërisë dhe atë të Turqisë, në Qendrën Ndërkombëtare Trajnuese për Kërkim-Shpëtim të Gardës Kombëtare, po zhvillohet trajnimi “kërkim – shpëtim urban i avancuar”. Sipas FSK-së, në këtë trajnim shtjellohen tema që kanë të bëjnë me përgatitjen dhe aftësimin e…
Lajme
Forca e Sigurisë së Kosovës ka njoftuar se në kuadër të bashkëpunimit bilateral me Republikën e Shqipërisë dhe atë të Turqisë, në Qendrën Ndërkombëtare Trajnuese për Kërkim-Shpëtim të Gardës Kombëtare, po zhvillohet trajnimi “kërkim – shpëtim urban i avancuar”.
Sipas FSK-së, në këtë trajnim shtjellohen tema që kanë të bëjnë me përgatitjen dhe aftësimin e kursantëve për reagim në katastrofa natyrore dhe njerëzore, si: planifikim, zhvillimin e detyrave individuale si kërkues-shpëtues në një katastrof urbane, puna ekipore në operacione të shpëtimit përdorimi i pajisjeve adekuate, aplikimi i pajandrimeve, dhënia e ndihmës se parë në katastrofa urbane etj.
“Ky trajnim është vazhdimësi e bashkëpunimeve të rëndësishme drejt rritjes së kapaciteteve për reagim në situata emergjente urbane dhe forcon ndërveprimin ndërmjet tri vendeve: Shqipëri, Turqi, Kosovë”, ka njoftuar FSK. /Lajmi.net/
Njoftimi i plotë: