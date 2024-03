“Kosova, shpejt do të ulet në NATO krah miqve e do t’ua kthejë borxhin” – Osmani pas homazheve te memorial i ushtarëve të kësaj aleance të rënë vendin tonë Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, së bashku me ambasadorë të akredituar të shteteve aleate kanë bërë homazhe te Memoriali i ushtarëve të rënë të NATO-s për lirinë e Kosovës, në 25 vjetorin e fillimit të intervenimit të NATO-s. E para e vendit, Osmani, beson që shumë shpejt Kosova do të ulet në NATO krah këtyre…