Kosova shpall zyrtarisht kandidaturën për organizimin e Lojërave Mesdhetare 2030

Kosova ka shpallur zyrtarisht kandidaturën për organizimin e Lojërave Mesdhetare që do të zhvillohen në vitin 2030.

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti tha se organizimi i këtyre lojërave në Kosovë do të shënojë moment historik, derisa bëri të ditur se janë pajtuar me Shqipërinë që sportet që kanë të bëjnë me bregdetin të zhvillohen në Shqipëri.

“Organizimi i Lojërave Mesdhetarë 2030 në Kosovë do të shënojë moment historik të zhvillimit të sportit vendor dhe jo vetëm…Përkundër që Kosova e rrethuar me dhe e me male për të gjitha sportet të cilat kërkojnë qasje në det, jemi pajtuar me Shqipërinë se do të organizohen në bregdetin shqiptar”, tha Kurti, njofton KP.

Kurse, presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, Ismet Krasniqi tah se Kosova ka dëshmuar në shumë raste para organizatave ndërkombëtare sportive se kanë gatishmëri dhe kapacitet për të organizuar një ngjarje të tillë kaq të madhe.

Zëvendësministrja e Ministrisë së Sportit, Daulina Osmani tha se një project kaq gjigant i jep Kosovës mundësinë që të vendoset në hartën e organizimittë lojërave multisportive si dhe përmes kësaj do të mundësohej zhvillimi më i shpejtë i infrastrukturës sportive në vend.

I pari i Qeverisë së Kosovës gjithashtu theksoi se mbështetja për sportin është rritur 200 përqind krahasuar me vitet 2019 dhe 2020 dhe se buxheti i federative është rritur nga 3 milionë në mbi 8 milionë euro./Lajmi.net/