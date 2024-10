Kosova shënon Ditën e BE-së Kundër Trafikimit me Njerëz Nën sloganin “Mos HESHT”, Ministria e Punëve të Brendshme ka shënuar sot 18 Tetorin – Ditën e Bashkimit Evropian kundër trafikimit me qenie njerëzore, ku këtë vit në fokus do të jetë ndërgjegjësimi, identifikimi dhe trajtimi i fëmijëve në situatë rruge, lëmosh-kërkuesve dhe fëmijëve që braktisin shkollën. Koordinatori nacional kundër trafikimit me njerëz, zëvendësministri i…