Kosova sërish në grup me Zvicrën, për herë të parë me Irlandën e Azerbajxhanin Është hedhur shorti për Rrethin e Parë Parakualifikues për Kupën e Botës 2027. Dardanët do të jenë sërish në grup me Zvicrën, ku së fundi e mposhtën dy herë. Në Prizren fituan 76:49, kurse në Fribourg triumfuan 72:76. Për herë të parë, Kosova A do të përballet me Irlandën dhe Azerbajxhanin. Raundi i parë parakualifikues…