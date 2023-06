Kosova – Rumania: Kompania e basteve favorizon këtë kombëtare Kombëtarja e Kosovës e vazhdon sonte kampanjën kualifikuese për Kampionatin Evropian “Euro 2024”. “Dardanët” do të ndeshen me Rumaninë me fillim nga ora 20:45 në stadiumin “Fadil Vokrri”, në kuadër të Grupit I të kualifikimeve, shkruan lajmi.net. Ndeshja është e një rëndësie të madhe për fatin e Kosovës në këto kualifikime. Kompania e madhe e…