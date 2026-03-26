Kosova që një vit pa stabilitet politikë, Kurti del me pretendime: Po e forcojmë demokracinë dhe mirëqenien – jemi duke u rënditur lart në raportet ndërkombëtare
Lajme
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka ndarë dy vlerësime pozitive ndërkombëtare për Kosovën, duke i cilësuar si dëshmi të përparimit demokratik dhe rritjes së mirëqenies në vend.
Sipas tij, Instituti suedez V-Dem Institute e ka renditur Kosovën fuqishëm në mesin e demokracive elektorale, si e vetmja në kuadër të vendeve të Ballkanit Perëndimor (WB6), përkrah Malit të Zi.
Raporti i lumturisë botërore i publikuar nga Gallup e ka renditur Kosovën në vendin e 16-të në botë, një ngritje e ndjeshme nga pozita e 29-të vitin e kaluar.
Kurti ka shkrua se këto vlerësime janë një njohje inkurajuese për vitalitetin e demokracisë në Kosovë dhe për përmirësimin e kushteve të jetesës së qytetarëve.
In the past few days, Kosova has once again received two very encouraging rankings. Sweden’s V-Dem Institute has positioned the country firmly among electoral democracies, the only one in the WB6 alongside Montenegro. Additionally, @Gallup‘s World Happiness Report has ranked…
— Albin Kurti (@albinkurti) March 26, 2026