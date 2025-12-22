​Kosova pranon armatim kundërtank nga Gjermania

Kosova ka pranuar zyrtarisht armatim kundërtank nga Gjermania, konkretisht sistemin e njohur PANZERFAUST 3, në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes ndërmjet dy vendeve. Ky furnizim synon rritjen e kapaciteteve mbrojtëse të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), duke kontribuar në modernizimin gradual të saj dhe përputhjen me standardet e…

Lajme

22/12/2025 13:03

Kosova ka pranuar zyrtarisht armatim kundërtank nga Gjermania, konkretisht sistemin e njohur PANZERFAUST 3, në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes ndërmjet dy vendeve.

Ky furnizim synon rritjen e kapaciteteve mbrojtëse të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), duke kontribuar në modernizimin gradual të saj dhe përputhjen me standardet e partnerëve euroatlantikë. Autoritetet theksojnë se pajisjet do të përdoren ekskluzivisht për qëllime mbrojtëse dhe trajnime profesionale.

PANZERFAUST 3 konsiderohet një nga sistemet më të avancuara kundërtank në përdorim nga disa ushtri evropiane. Marrëveshja me Gjermaninë shihet si një tjetër dëshmi e mbështetjes së Berlinit për stabilitetin dhe sigurinë në rajon.

Artikuj të ngjashëm

December 22, 2025

Vrasje në tentativë në Pejë, Policia në kërkim të të dyshuarit

Lajme të fundit

Vrasje në tentativë në Pejë, Policia në kërkim të të dyshuarit

Shqipëria dhe strategjia e re amerikane e sigurisë

​Salah në radarët e Al-Hilal, Liverpooli gati për një verë vendimtare

“Menopauzë, çfarë ke?”, agravon debati mes Fjollës dhe Bias