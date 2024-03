Kosova po i dërgon armatim Ukrainës, Rohde: Shumë e lavdërueshme

“Edhe pse Ukraina ende nuk e njeh Kosovën, qeveria kosovare po e ndihmon Ukrainënnë luftën kundër pushtimit rus duke i mbështetur me pajisje ushtarake. Shumë e lavdërueshme”, ka shkruar Rohde. .

Postimi i plotë:

Although Ukraine🇺🇦 does not yet recognise Kosovo🇽🇰, the Kosovar🇽🇰 government is assisting Ukraine🇺🇦 in the fight against the Russian🇷🇺 invasion by supporting them with military equipment. Very much commendable, chapeau! #StandWithUkraine https://t.co/BcLGmi8lsl

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) March 19, 2024