Kosova përfaqësohet me pesë boksierë në turneun ndërkombëtar në Kumanovë Federata e Boksit të Kosovës (FboxK) me anë të një njoftimi për medie ka bërë të ditur se pesë boksierë do ta përfaqësojnë Kosovën në turneun ndërkombëtar “Miroslav Petroviq”. Kjo do të jetë gara e radhës sipas kalendarit vjetor për FboxK-së, e cila do të zhvillohet më 2 dhe 3 qershor në Kumanovë. Kosova do…