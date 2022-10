Kosova përfaqësohet me katër garuese në Botërorin e xhudos, por pa kampionen olimpike Ekipi i Kosovës në xhudos do të marrë pjesë në garën më të rëndësishme, që prej përfundimit të Lojërave Olimpike Tokio 2020. Është Kampionati Botëror i xhudos, që prej 6 deri më 13 tetor 2022 do të mbahet në Tashkent të Uzbekistanit. Kosova përfaqësohet me katër garuese. Ekipit i prinë Distria Krasniqi, që garon në…