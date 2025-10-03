Kosova paguan shtrenjtë për ‘egot’ e liderëve

Gjatë 10 ditëshit të fundit të muajit shtator, presidentja Vjosa Osmani, kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe ministrja e jashtme në detyrë, Donika Gërvalla-Schawrz kanë qëndruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, secili me agjendë të ndryshme. Për politologen Donika Emini, politika e jashtme e Kosovës aktualisht është duke u bërë ad-hoc dhe pa ndonjë…

Lajme

03/10/2025 17:43

Gjatë 10 ditëshit të fundit të muajit shtator, presidentja Vjosa Osmani, kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe ministrja e jashtme në detyrë, Donika Gërvalla-Schawrz kanë qëndruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, secili me agjendë të ndryshme.

Për politologen Donika Emini, politika e jashtme e Kosovës aktualisht është duke u bërë ad-hoc dhe pa ndonjë strategji për efekte të jashtme, por vetëm për konsum të brendshëm.

“Ne funksionojmë me politikë të jashtme ad-hoc, për konsum të brendshëm politik. Dhe jo për kalkulime të jashtme. Është agjendë personale politike e personave të caktuar në Kosovë”, ka thënë ajo për REL, transmeton Periskopi.

Derisa ish-ambasadori Albert Prenkaj thotë se aktualisht ka kakofoni në politikën e jashtme dhe s’ka kurrfarë koordinimi, gjë që ka rezultuar edhe me sanksione.

“Kosova është duke përjetuar një asfiksim, një vetëmbyllje. E ka humbur relevancën në arenën ndërkombëtare. Bëhet fjalë për një kakofoni në politikën e jashtme dhe si rezultat i kësaj Kosova ka përfunduar në sanksione”, ka thënë Prenkaj.

October 3, 2025

