Kosova organizon Lojërat Mesdhetare, sportistët do të vendosen në Qendrën e Studentëve Kosova do t’i organizojë Lojërat Mesdhetare në vitin 2030. Kështu ka vendosur të premten Asambleja e Përgjithshme e Komitetit Ndërkombëtar të Lojërave Mesdhetare, që u mbajt në Heraklion të Greqisë. Qendra e Studentëve ka njoftuar se është përzgjedhur si vend për akomodimin e mijëra sportistëve që do të marrin pjesë në Lojërat Olimpike Mesdhetare, që…