Kosova organizatore e Lojrave Mesdhetare, i pari i kryeqytetit nesër mban konferencë për media Pas suksesit historik në Heraklion të Greqisë ku Kosova u shpall organizatore e lojërave mesdhetare “Prishtina2030”, Kryetari Rama do të mbajë konferencë për media. Kjo konferencë do të mbahet gjatë ditës së nesërme, me datë 11 shtator 2023, në ora 09:00, në Aeroportin e Kryeqytetit “Adem Jashari” tek ndërtesa VIP. Kjo është bërë e ditur…