“Kosova nuk do të hyjë në sanksionet e ShBA-së” Mimoza Kusari-Lila thotë se Kosova nuk do të hyjë në sanksionet e ShBA-së, e as të BE-së. Këto deklarime ajo i bëri sonte në Debat Plus, teksa komentoi zhvillimet e fundit, përcjell lajmi.net. Shefja e Grupit Parlamentar të VV-së foli edhe për deklaratën e Sekretarit të Shtetit, Antony Blinken. Këtë të fundit ajo e cilësoi…