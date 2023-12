Kosova n’prag të lëvizjes pa viza drejt BE-së: Qytetarët tregojnë se a do ta lëshojnë vendin Kanë mbetur më pak se 3 javë, kur qytetarët e Kosovës do të mund të lëvizin pa viza drejt vendeve të bllokut europian. Kuptohet në drejtim të vendeve që janë nën zonën Schengen, shkruan lajmi.net. Lajmi.net ka pyetur qytetarët se a do të lëshojnë vendin pas liberalizimit të vizave. Disa nga ta thonë se nuk…