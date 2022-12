Kosova, një nga arsyet se pse Gjermania i tha “mirupafshim” Vuçiqit

Miqësia mes Serbisë dhe Gjermanisë nga koha e ish-kancelares Angela Merkel është zhdukur prej kohësh. Në vend të kësaj, paralajmërimet, kushtet më të hapura dhe kritikat ndaj autoriteteve serbe vijnë nga Berlini.

Arsyet kryesore se përse gjithçka shkoi në gabim janë Kosova, Rusia dhe intoleranca e hapur mes zyrtarëve më të lartë të Serbisë dhe përfaqësuesve të të Gjelbërve gjermanë.

Se sa kanë ndryshuar marrëdhëniet mes Gjermanisë dhe Serbisë që nga largimi i Merkelit, pasqyrohet edhe në shkrimet e mediave gjermane, të cilat ditët e fundit po merren seriozisht me krizën në Kosovë dhe me kërkesën e Serbisë për dërgimin e një numri të caktuar ushtarësh dhe policësh në Veri, raporton Nova.

Kështu, komandanti i kontingjentit gjerman të KFOR-it, Eugen Frank, tha për “Welt”, ndër të tjera, se situata e paqëndrueshme ka shkaqet e saj “në krimin e organizuar, strukturat paralele serbe dhe në potencialin e pandryshuar ekzistues të konfliktit ndëretnik”. Ai po ashtu thekson qëndrimin se njerëzit në veri të Kosovës po përdoren “si instrument për ndikimin serb përmes aktorëve të ndryshëm”, ndërsa gazetari shton se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, “po nxit trazira duke kërkuar që trupat të dërguar në veri të Kosovës”.

Një qëndrim të ngjashëm ka shprehur së fundmi edhe ministrja e Jashtme e Gjermanisë, Analena Berbock.

“Kosova i qetësoi tensionet me shtyrjen e zgjedhjeve lokale. Retorika e fundit nga Serbia ka bërë të kundërtën. Propozimet për dërgimin e forcave serbe janë absolutisht të papranueshme”, ka shkruar Berbok në Twitter.

Kryeministrja serbe Ana Brnabiq u përgjigj:

“Në deklaratën e fundit të ministrave të punëve të jashtme të vendeve të G7 (14 maj 2022), në zgjidhjen e çdo problemi apo krize në botë (Libi, Siri, Jemen, Somali, etj.) ata kërkuan zbatimin e rreptë të Rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të OKB-së (RKSOKB). Tani, çuditërisht, MPJ e Gjermanisë shprehimisht thotë se Rezoluta 1244 e KS të OKB-së – e cila përcakton se Serbia ka të drejtë të kërkojë kthimin e një numri të caktuar të forcave të saj të sigurisë në Kosovë– duhet të injorohet, sepse është “e papranueshme”. Për sa i përket ligjit ndërkombëtar dhe stabilitetit, mbi bazën e cilave kritere vendosni se cila rezolutë e KS të OKB-së duhet të respektohet dhe cila duhet të injorohet – për shembull, në rastin e Libisë, Rezoluta 2571 duhet të respektohet, por në rastin e Serbisë. , Rezoluta 1244 duhet të injorohet? Një nivel marramendës absurditeti. Ajo që dëshirojnë serbët në Kosovë është paqja dhe stabiliteti. Gjithashtu nuk do të kishim problem nëse respektohej e drejta ndërkombëtare, Karta e OKB-së, Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-së… Edhe një gjë: nuk do të kishte tensione që duhet të ishin ulur nëse Kurti do t’i respektonte marrëveshjet dhe nuk do t’i shkelte ato në mënyrë të njëanshme. Brnabiq i tha Berbokovës.

Gjatë vizitës së parë të Shcholz në Beograd, në qershor të këtij viti, kancelarja “e prerë dhe me vendosmëri” i kërkoi Serbisë t’i bashkohej sanksioneve kundër Rusisë dhe më pas “për herë të parë” publikisht vendosi një kusht para Vuçiqit – njohjen reciproke të Serbisë dhe Kosovës.

“Është e paimagjinueshme që vendet që nuk e njohin njëri-tjetrin të pranohen në BE”, ka sqaruar qëndrimin e tij kancelari gjerman në një konferencë të përbashkët për shtyp me Aleksandar Vuçiqin.

Gjermania më pas, së bashku me Francën, përgatitën një propozim për një marrëveshje përfundimtare me Prishtinën, e cila aktualisht nuk është e pranueshme për autoritetet në Beograd.

Unë nuk u besoj gjermanëve

Pas publikimit të versionit të parë të këtij dokumenti, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, u pyet nëse beson se BE-ja dhe SHBA-ja mund ta bindin Curio-n që të heqë dorë nga kërkesa për riregjistrim të automjeteve në veri të Republikës së Kosova, se nuk u beson të tjerëve kur është fjala për Kosovën, e sidomos as gjermanët.

“Unë nuk u besoj gjermanëve, por asgjë kur bëhet fjalë për Kosovën”, tha Vuçiq në atë kohë.

Dhe ky është në fakt një ndryshim i madh në krahasim me periudhën kur Angela Merkel ishte në krye të Gjermanisë.

Një luftë e vërtetë e vogël ka nisur prej muajsh mes kryeministres serbe Ana Brnabić dhe raportueses së Parlamentit Evropian, Viola von Kramon, e cila, ashtu si Analena Berbock, është anëtare e të Gjelbërve gjermanë.

Ai vazhdoi me rastin e krizës së re në Kosovë, kur von Kramon bëri thirrje për heqjen e barrikadave në veri, të cilat u ngritën nga serbët që protestonin për arrestimin e ish-polici Dejan Pantiq.

“Më në fund, njoftimi i shumëpritur nga Sekretarja e Përgjithshme e OKB-së e rreme Viola von Kramon, e cila gjithashtu ka marrë rolin e Komandantit të Përgjithshëm të KFOR-it, ekspertit të përgjithshëm për gjithçka, nga litiumi deri te Europride, dhe kryembrojtësja e sundimit të ligjit dhe të drejtat e njeriut (duke përjashtuar serbët). Mjeshtër i HESHTJES kur Aljbin Kurti emëroi Nenad Rashiqin Ministër për Komunitete dhe Kthim, për të përfaqësuar serbët në Kosovë – një njeri që fitoi 0.2 për qind të votave në zgjedhje, 30 herë më pak se përfaqësuesi i Listës Serbe… Mjeshtri i HESHTJES kur para 10 ditësh (2 dhjetor) Gavrilo Milosavljeviq (63) u arrestua pa shpjegime kur kishte shkuar për të raportuar pronën e konfiskuar në komunën e Istogut. Mjeshtër i meditimit kur gjashtë ditë më parë (6 dhjetor) policia e Kosovës pushtoi dhunshëm Zubin Potokun dhe më pas Mitrovicën e Kosovës – në kundërshtim të drejtpërdrejtë me Marrëveshjen e Brukselit. Gazetari i PE-së, i njohur edhe si “Nuk kam nevojë të them asgjë”, kur Kurti deklaroi 3 ditë më parë (9 dhjetor) se kërkesa e Serbisë që Kosova të themelojë një Bashkim të Komunave Serbe është “fëminore” – e cila kundërshton drejtpërdrejt Brukselin. të Marrëveshjes, e cila është garantuese e E U. Tani më në fund ajo ndihet e detyruar të thotë DIÇKA për paqen dhe stabilitetin në veri të Kosovës dhe në deklaratën e saj bën thirrje për shpërbërjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, rezolutat e të cilit duhet të injorohen nëse nuk i pëlqejnë. Te lumte! Ndonjëherë është më mirë të heshtësh…”, i është përgjigjur Brnabiq në Twitter.