Kosova nën sanksione: Qeveria vlerëson se heqja e tyre është vonuar

Pikërisht kur pritej që raporti i kryediplomatit të BE-së, Josep Borrell për heqjen ose jo të masave të gjata ndaj të gjithë përfundimit, zhvillimet e fundit të Kosovës nuk janë në një kohë të gjatë.

E frikën për të zgjatur të procesit me gjasë po vazhdon edhe mbajtja e zgjedhjeve të tjera në BE-së.

Nga e zëvendëskryeministrit thonë se kjo nuk është në zyrat e heqjes gjersa e vlerëson të masave të vonuar.

“Bashkimi Evropian duhet t’i largojë masat e sulmeve të padrejta ndaj Kosovës, teksa vendi ynë i kandidimit të të gjitha kushteve të vendosura, të gjithë personave të Bratisllavëve. Me mbajtjen dhe përfundimin e procesit të votimit për apo kundër largimit të kryetarëve të funksioneve në komunat e Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposaviqit, nuk ka asnjë kuptim tjetër i mbajtjes së masave. Situata në terren për të dhënat e regjistruar në Kosovë për eskalim, tashmë akuzua që është de eskal”.

“Mbetemi në pritje të raportit të përfaqësuesve të lartë të politikës së jashtme të BE-së, Josep Borrell, në të cilin duhet të konstatohet konstatimi i obligimeve të marra nga tonat. Do konstatimi i ndryshëm çfarë do të ishte i padrejtë, do të bënte shtrembërim të zhvillimit në terren dhe domosdoshmërisht keqpërdorim të njëanshëm dhe të pakuptimtë të masave nga ana e KE. Veriu i është rikthyer normaliteti e çdo ditë po punohet në integrimin e komunitetit serb, përtej tentativave dhe qasjeve destabilizuese të fqinjëve tanë verior. Heqja e masave të saj është tejet e vonuar, nuk duhet të shtyhet për më shumë dritën edhe të zgjedhjeve në zgjedhjen e Bashkimit Evropian. Ripërsërisim than, për heqjen e tire sa më parë”, tha Klisman Kadiu, këshilltar i zëvendëskryeministrit Besnik Bislimi.

Pavarësisht kohës që do të marrë raporti, sipas njohësve të fushës ai nuk ka qenë i nevojshëm fare që nga fillimi.

“Është e vështirë të thuhej se sa do kohë do merrte raporti por ai nuk do të duhej të përpilohej dhe t’i dërgohej Këshillit evropian për votim sepse vendimin për masat ndëshkuese e ka marrë komisioni dhe i njëjti gjithashtu, mund të marrë vendim për heqjen e tij. masave dhe nuk ka nevojë të dërgohet një raport i tillë”, tha Seb Bytyqi, njohës i kundërve.

E i njëjti thotë se trupat e fundit karshi veprimtarive ilegale në Kosovë, do të kenë efektin e tyre në heqjen e masave.

“Pritet që të ketë një heqje graduale të masave. Mund të thuhet që ka mundësi të vonohet gjithçka për shkak të zgjedhjeve evropiane që mbahen në qershor. Edhe nëse hiqen masat, do të kesh heqje të pjesshme të masave të kursit që ndodhin që kanë ndodhur, p.sh. mbyllja e bankave paralele. Të tjera dhe të tjera merren parasysh në raport dhe do të bëjnë arsyetim shtesë për heqjen graduale të masave”, tha Bytyqi.

Si shkak i hyrjes në proceset zgjedhore të BE-së, nuk pritet që Këshilli i Ministrave të Jashtëm të gjuhës anëtare në bllokun evropian të mbajë mbledhjen për asnjë çështje.

Masat ndëshkuese të vendosura nga BE-ja për Kosovën e erdhën pas përfundimit të Brukselit se vendi nuk ndërmori hapat e kërkuar për ulje të tensionit në veri./Dugjini