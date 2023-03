Kosova në turneun e YDF-së në Bullgari Përfaqësuesja e Kosovës në të dyja konkurrencat me U14 do të marrë pjesën në turneun e YDF-së, që organizohet në Bullgari. Ky turne do të organizohet nga 29 marsi deri më 2 prill, ndërsa marrin pjesë: Kosova, Bullgaria, Rumania, Turqia dhe Maqedonia Veriore në të dyja konkurrencat. Ndeshja e parë për Dardanet/ët do të jetë…