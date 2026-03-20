Kosova në qendër të një takimi rreth dy orësh në DASH

Lajme

20/03/2026 16:33

Përfaqësues të Këshillit të Marrëdhënieve Shqiptaro-Amerikane, të kryesuar nga Martin Vulaj, kanë qëndruar sot për një vizitë në Departamentin Amerikan të Shtetit ku kanë biseduar për rreth dy orë për Kosovën, Serbinë e Shqipërinë.

Në këtë takim ka marrë pjesë zyrtari i DASH, Andrew Caruso, i cili ka marrë portofolin e Kosovës pas largimit të Anne Morrison.

AARC  ka njoftuar se në këtë takim është përfaqësuar nga Presidenti Martin Vulaj dhe Vehbi Bajrami, ish-Shefi i Shërbimit në Zërin e Amerikës dhe Anëtari më i ri i Bordit të AARC.

“Ndër temat kryesore të diskutuara ishin shqetësimet e përbashkëta të sigurisë, rruga e mundshme e Kosovës drejt anëtarësimit në NATO, duke përfshirë sfidat e rëndësishme që mbeten, Departamenti theksoi nevojën urgjente për të përmirësuar klimën e investimeve, duke vënë në dukje shqetësimet e ngritura nga kompanitë amerikane në lidhje me pengesat lokale, ndërsa theksoi interesin në rritje të SHBA-së në mbështetjen e zhvillimit të sektorëve të energjisë dhe minierave”, ka njoftuar Vulaj.

Vulaj ka thënë se në këtë takim i është përgjigjur optimizmit të DASH për procesin e Dilaogut Kosovë-Serbi, duke i treguar se në këto 15 vite negociata, rezultatet janë të kufizuara.

Ai gjithashtu ka thënë se ARC i ka kërkuar SHBA-së që të përfshihet duke marrë rol drejtues, meqë Evropa ka qasja burokratike dhe Serbia s’është e interesuar për fund të suksesshëm.

“Në përgjigje të optimizmit të Departamentit për rifillimin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, AARC theksoi se procesi tani është shtrirë në 15 vjet me rezultate të kufizuara. U nënvizua se Serbia ka treguar pak interes të vërtetë për një përfundim të suksesshëm dhe se qasja burokratike e Evropës, e cila është në thelb e saj, deri më tani nuk ka arritur të japë rezultate domethënëse. AARC theksoi se çdo përparim i vërtetë do të kërkojë një proces të udhëhequr nga SHBA-të. Ndërsa riafirmoi se njohja reciproke mbetet politika zyrtare e SHBA-së, AARC theksoi se ajo duhet të përcaktohet qartë si objektivi qendror i dialogut”, ka njoftuar Vulaj.

