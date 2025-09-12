Kosova në krizë demografike: Humb 10% të popullsisë brenda 13 viteve
Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në Kosovë për vitin 2024 dhe analizës së Institutit GAP, vendi ka një total prej 1,602,515 banorë, që tregon një rënie prej 177,605 banorësh ose rreth 10% krahasuar me vitin 2011.
Nga 38 komunat e Kosovës, 28 komuna kanë shënuar rënie të popullsisë, ndërsa vetëm 9 komuna janë rritur në numër banorësh gjatë periudhës së analizuar, transmeton lajmi.net.
Rënia më e theksuar është evidentuar në komunat veriore, me Komunën e Zveçanit që ka humbur 62% të popullsisë, ndërsa Zubin Potoku dhe Kamenica kanë regjistruar ulje prej përkatësisht 49% dhe 37%.
Në anën tjetër, komunat me rritjen më të madhe të popullsisë janë:
-
Fushë Kosova (+84%)
-
Parteshi (+81%)
-
Graçanica (+73%)
-
Shtërpca (+55%)
Raporti gjithashtu tregon se shpërndarja e popullsisë midis zonave urbane dhe rurale është bërë e barabartë, me nga 50% për secilën zonë. Krahasuar me regjistrimin e vitit 2011, pjesëmarrja e popullsisë në zonat urbane është rritur me 12 pikë përqindjeje, duke treguar një trend të migrimit nga zonat rurale drejt qyteteve.
Ky zhvillim pasqyron ndryshimet demografike dhe sociale në vend, që mund të kenë ndikime të rëndësishme në politikat zhvillimore, shërbimet publike dhe planifikimin urban në Kosovë./lajmi.net/