Kosova në grup me Zvicrën dhe Danimarkën Është hedhur shorti për Rrethin e Tretë Parakualifikues për FIBA Eurobasket 2025. Kosova ndodhet në Grupin H, së bashku me Zvicrën dhe Danimarkën. Dy ndeshje do të zhvillohen si vendas dhe dy si mysafirë. Fituesi i secilit grup (katër grupe gjithsej) do të kualifikohet në Rrethin e Dytë Parakualifikues 2025, ndërsa datat e ndeshjeve shumë…