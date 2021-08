Kosova mund të jetë pa Rashicën për ndeshjet e radhës në “Katar 2022”

Lojtarët që do të ftohen nga kombëtaret përkatëse, kur të rikthehen në Angli, do të duhet që të hyjnë në vetizolim për 10 ditë e kështu edhe të rrezikojnë paraqitjet me skuadrat e tyre në kampionat, përcjell KosovaPress.

Ky lajm nuk do të jetë i mirë për Kombëtaren e Kosovës, pasi që nëse klubet angleze nuk do t’i lirojnë lojtarët e tyre të udhëtojnë, “Dardanët” do të zhvillojnë ndeshjet kundër Gjeorgjisë, Greqisë dhe Spanjës pa yllin Milot Rashica.

Rashica këtë verë u transferua tek skuadra angleze Norëich City nga skuadra e Werder Bremen.