Kosova mposhtet nga Irlanda në gjysmëfinale të Kampionatit Evropian për Shtete të Vogla

Kosova e nisi ndeshjen më mirë, duke qenë në epërsi konstante në periudhën e parë, dhe e mbylli me epërsi 26-18, transmeton lajmi.net.

Vashat tona vazhduan me lojë të mire edhe në çerekun e dytë të cilën e mbyllën me epërsi 41-35.

Lojë shumë interesante u zhvilluan në periudhën e tretë e cila u mbyll sërish me epërsi të Kosovës 55-54.

Në fund Kosova e lëshoi fitoren nga dora dhe humbi çerekun e katërt bindshëm për rezultatin final Kosova 72 – 86 Irlanda.

Te Kosova u dalluan Saranda Daci me 18 pikë e 10 kërcime, Alexis Tolefree me 16 pikë e gjashtë kërcime, Era Shatri me 11 pikë, katër kërcime e tre asistime dhe Arbnore Përquku me nëntë pikë e nëntë asistime.

Kosova të dielën luan për vendin e tretë me humbësin e ndeshjes Luksemburgu-Malta. /Lajmi.net/