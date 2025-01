Kosova me një sërë kërkesash për çështjen e të pagjeturve Në Bruksel, nesër do të mbahet takimi i parë i Komisionit të Përbashkët për Personat e Zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Takimi do të kryesohet nga Bashkimi Evropian, e palë do të jenë delegacionet nga Kosova e Serbia. Kosova do t`i paraqesë një sërë kërkesash për çështjen e të pagjeturve, ndonëse takimi vlerësohet…