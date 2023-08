​Kosova me katër xhudistë në Botërorin U18 në Kroaci Ekipi kosovar i xhudos për grupmoshat U18 i rikthehet aksionit nesër, ku do të përfaqësojë Kosovën në Kampionatin Botëror për kadet (U18). Botërori i xhudos për grupmoshat U18 do të zhvillohet nga nesër deri në 26 gusht në Zagreb të Kroacisë. Ekipin e Kosovës e përbëjnë Laurina Gashi (kategoria deri në 52 kilogramë), Uvejs Nesimi…