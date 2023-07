Kosova me gjashtë boksierë në Kampionatin Evropian të juniorëve Kosova me 3 boksierë dhe 3 boksiere do të mar pjesë në Kampionatin Evropian për junior-e 19 – 31 Gushtë 2023 në Ploiesti (Rumuni). Kosova në ket kampionat Evropian përfaqesohet me 3 boksierë: 52kg.Eldar Aliu, 57kg.Denis Krasniqi, 70kg.Luan Morina. 3 boksiere: 52kg.Leona Dobratiqi, 57kg.Suela Canolli, 66kg.Orinda Xhakli, selektori i juniorëve Besnik Vranovci, selektori i femrave…