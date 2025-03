“Kosova me fabrikë të municionit, Franca se ka”, I bëjmë ballë Serbisë pa KFOR-in? “Patjetër” – Dy deklaratat e çuditshme të Maqedoncit Brenda pak ditësh, ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, i cili ka marrë mbi 50 mijë vota në zgjedhjet e nëntë shkurtit si kandidat i Vetëvendosjes, ka bërë dy deklarata të çuditshme. Këto madje, kanë të bëjnë hiç me pak se me KFOR-in e me Francën. Duke marrë pjesë në një forum ndërkombëtar në Taipei, Maqedonci…