Kosova me ambasadore të re në Pragë, letrat kredenciale i dorëzohen presidentit çek, Petr Pavel Albesjana Iberhysaj-Kapitaj nga sot do të fillojë zyrtarisht detyrën e ambasadores së Kosovës në Çeki. Ajo sot ka dorëzuar letrat kredenciale tek presidenti i Çekisë, Petr Pavel. “Sot, shpalosim një kapitull të ri në raportet me Republikën Çeke, ndërsa ecim të sigurt drejtë së ardhmes sonë euro-atlantike, si një shtet sovran, demokratik dhe multietnik. Por,…