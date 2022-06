Kosova mbyll fazën e grupeve në vendin e dytë në FIBA Europe Cup 3×3

Pas fitores në ndeshjen e parë kundër Shqipërisë, Kombëtarja e Kosovës tani është njoftuar edhe me humbjen.

Në parakualifikimet e FIBA Europe Cup 3×3, Kombëtarja e Kosovës ka pësuar humbje me shifrat 21:13 nga Irlanda, përcjell lajmi.net.

Me këtë humbje, “Dardanët” u pozicionuan në vendin e dytë në Grupin A, me një bilanc prej një fitoreje dhe një humbjeje, ndërsa nesër do të ketë edhe një ndeshje eliminatore.

Pas një fillimi të barabartë 2:2, irlandezët me një seri prej 8:0, kalojnë në epërsi 10:2, megjithatë djelmoshat kosovarë arritën të ngushtojnë shifrat në 16:12, por pa arritur të bëjnë më shumë dhe pësuan humbje në fund me shifrat 21:13./Lajmi.net/