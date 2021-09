Kosova lëshon targat “Historike”

Është realizuar kërkesa e kamotshme për lëshimin e targave historike për automjetet me vlerë muzeore në Kosovë.

Tani të gjitha ato automjete mund të pajisen me targa ku në to shkruan “HISTORIK”.

Kështu kanë njoftuar nga grupi “Oldtimer Club Peja”, ku edhe ndanë pamje të targave të para historike të lëshuara nga Qendra e Regjistrimit.

“Pas shume viteve perkushtim dhe dedikim Klubi OCP , aritem ne piken e tabelave Historike te Kosoves per automjetet me vlere Muzeore dhe keto ne foto jan tabelat e para te leshuara nga qendra e Regjistrimit , flm te gjithe aktereve per realizinin dhe mberitjen ne kete pike qe edhe Kosova te ket keto lloj tabelash“, thuhet në njoftimin e tyre.