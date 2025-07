Kosova largohet nga lista e vendeve me situata të brishtësisë dhe konfliktit – BQK mirëpret vendimin e Bankës Botërore Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) ka mirëpritur vendimin e Bankës Botërore për të larguar zyrtarisht Kosovën nga Lista e Vendeve me Situata të Brishtësisë dhe Konfliktit (FCS – Fragile and Conflict-Affected Situations), e njohur gjithashtu si Lista FCV. Ky vendim i rëndësishëm është konfirmuar përmes një shkrese zyrtare të pranuar sot nga Banka…