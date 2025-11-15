Kosova kundër Sllovenisë me fanella të zeza

Sport

15/11/2025 18:38

Kombëtarja e Kosovës përgatitet për ndeshjen e rëndësishme ndaj Sllovenisë, e vlefshme për kualifikimet në Kupën e Botës 2026.

Federata e Futbollit e Kosovës ka publikuar një video nga dhomat e zhveshjes, ku shihet atmosfera para sfidës, transmeton lajmi.net.

Nga pamjet duket se “Dardanët” do të luajnë me fanellat e zeza.

“Fanellat të rreshtuara, në pritje të atyre që u japin shpirt dhe krenari këtyre ngjyrave”, shkruhet në postimin e FFK-së.

Ndeshja zhvillohet sonte në Lubjanë, duke filluar nga ora 20:45./lajmi.net/

