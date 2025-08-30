Kosova kundër kartelëve meksikanë dhe rebelëve të Huthit – këto janë grupet dhe organizatat që u shpallën dje me dekret terroriste
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka nxjerrë një dekret për harmonizimin e listës së organizatave të huaja terroriste me atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas saj, ky vendim synon linjimin e plotë të Kosovës me politikën e jashtme dhe të sigurisë së SHBA-së. “Republika e Kosovës harmonizon listën e organizatave të huaja terroriste…
Sipas saj, ky vendim synon linjimin e plotë të Kosovës me politikën e jashtme dhe të sigurisë së SHBA-së. “Republika e Kosovës harmonizon listën e organizatave të huaja terroriste me urdhrat ekzekutivë të presidentit amerikan, me qëllim të përputhjes së plotë me politikën e tyre të jashtme dhe të sigurisë,” deklaroi Osmani, transmeton lajmi.net.
Në dekret theksohet se institucionet e sigurisë dhe të tjera relevante duhet të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e këtij vendimi, ndërsa Sekretariati i Këshillit të Sigurisë do të shpërndajë dekretin te të gjithë anëtarët e Këshillit.
Lista e organizatave që Kosova do të njohë si terroriste përfshin grupe si: Cártel del Golfo, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste, Carteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana, Mara Salvatrucha (MS-13), Tren de Aragua dhe rebelët Huthi në Jemen (Ansar Allah).
SHBA-ja i ka përfshirë këto organizata në urdhrat ekzekutivë të janarit 2025, ndërsa rebelët Huthi ishin shpallur terroriste nga administrata Trump, por ky vendim ishte shfuqizuar më pas nga administrata Biden për arsye humanitare.
Në të kaluarën, Kosova ka harmonizuar lista të ngjashme, si në vitin 2020 kur shpalli Hezbollahun e Libanit organizatë terroriste./lajmi.net/