Kosova kërkon nga UNESCO kthimin e okarinës që e ka grabitur Serbia

Pikërisht për këtë Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit po kërkon që në mesin e 1247 artefakteve të Kosovës që mbahen ilegalisht në Serbi edhe Okarina të kthehet në shtëpinë e saj, në Kosovë.

Madje për këtë MRKS-ja për këtë ka kërkuar ndihmë edhe nga Komisioni Evropian, UNESCO dhe organizata të tjera.

“1247 artefakte të Kosovës mbahen ilegalisht në Serbi. Okarina është një instrument muzikor i bërë nga balta e pjekur. I përket periudhës së neolitit të hershëm (mijëvjeçari VII–VI p.e.s.). Gjetur në Runik, Skënderaj, Republika e Kosovës. Na ndihmoni #Kthejeni i OKARINA në shtëpi”, thuhet në njoftimin e MKRS-së.

1247 🇽🇰 artifacts illegally held in Serbia. Okarina is a musical instrument made out of baked clay. It belongs to early neolithic period (7th–6th millennium BC). Found in Runik, Skënderaj, Republic of Kosova. Help us #Return OKARINA home.@UNESCO @IcomOfficiel @coe @EU_Commission pic.twitter.com/83Qi0vZ82L

— Ministry of Culture, Youth and Sport (@MKRS_KS) July 7, 2022