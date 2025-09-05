Kosova kërkah – Zvicra shënon edhe golin e tretë pa menduar fare Zvicra e ka shënuar edhe golin e tretë ndaj Kosovës. Widmer ka realizuar për helvetët. Rezultati tashmë është 3 me 0. Sport 05/09/2025 21:28 Zvicra e ka shënuar edhe golin e tretë ndaj Kosovës. Widmer ka realizuar për helvetët. Rezultati tashmë është 3 me 0. Artikuj të ngjashëm September 5, 2025 Kosova e fillon fortë keq kampanjën e kualifikimeve për Botëror, Zvicra... September 5, 2025 Kapiteni Xhaka me shokë nuk po ka mëshirë, Zvicra ia shënon... September 5, 2025 Ku është mbrojtja e Kosovës? Embolo shënon golin e dytë për Zvicrën September 5, 2025 Zvicra i shënon Kosovës, Akanji gjen rrjetën pastër September 5, 2025 Kosova U21 merr një pikë në udhëtim ndaj Rumanisë September 5, 2025 Me flamurin e Kosovës prapa dhe fanellën e Juventusit, Zhegrova i... Lajme të fundit Kosova e fillon fortë keq kampanjën e kualifikimeve... “Përdoren lidhje intime për të marrë informacion” –... Kamberi dorëzon kërkesë për ta paisur Preshevën me... Arrestohen tre të rinj në Ferizaj, vodhen produkte ushqimore