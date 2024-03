Kosova kaloi hapin e parë për anëtarësim në KiE, Knaus: Sinjal i fortë për Bashkimin Evropian

Knaus ka thënë se ky është një rekomandim i fuqishëm nga Parisi që Kosova të anëtarësohet në Këshillin e Evropës “pavarësisht që festa e Pashkëve mban larg shumë deputetë”.

Ai e ka përgëzuar raportuesen Dora Bakoyannis.

“Sinjal i fortë për Bashkimin Evropian”, ka shkruar Knaus në “X”.

Postimi i plotë:

Done 🥳

This is a powerful recommendation from Paris for Kosovo to join Council of Europe – despite Easter holiday keeping many MPs away.

31 in favor

4 against

Strong signal to 🇪🇺

Very well done @Dora_Bakoyannis @PACE_News

— Gerald Knaus (@rumeliobserver) March 27, 2024