Kosova jashtë programit 7.5 miliardësh të BE-së: Qeveria nuk japin detaje

Plot 7.5 miliard euro peshon marrëveshja që Maqedonia e Veriut po nënshkruan me BE-në për programin e Evropës Digjitale. Por një gjë të tillë nuk e bëri edhe Kosova, e cila ka mbetur jashtë programit.

Me firmosjen e marrëveshjes që u bë të premten në Bruksel, Shqipëria, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi do të jetë pjesë e këtij programi, i cili financohet nga Bashkimi Evropian prej gati 7,5 miliard eurove.

Lënien e Kosovës jashtë këtij programi e ka konfirmuar Ministria e Ekonomisë.

“Sipas njoftimit të pranuar nga Drejtoria e Përgjithshme për Rrjetet, Përmbajtjen dhe Teknologjinë e Komunikimeve, data e nënshkrimit të marrëveshjes mes Republikës së Kosovës dhe Komisionit Evropian është shtyrë”, ka thënë Ministria e Ekonomisë.

Ministria nuk ka dhënë detaje për arsyet e shtyrjes së nënshkrimit.

Ky vendim vjen pak kohë pasi BE-ja paralajmëroi masa ndëshkuese ndaj Kosovës për shkak të mos ndërmarrjes së hapave për uljen e tensioneve në veri të vendit.

Për dallim nga Kosova, pjesë e programit tashmë janë bërë Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia dhe Serbia.

Megjithatë, eksperti i teknologjisë nga Shqipëria, Tomi Kallanxhi beson që kjo situatë nuk ka të bëjë vetëm me sanksione ndaj Kosovës.

“Nuk është vetëm për sanksione, por është sepse BE-ja ka zgjedhur vetëm 4 shtetet që janë kandidatë apo status kandidat të Bashkimit Evropian, që janë Mali i Zi, Maqedonia, Shqipëria dhe Serbia. Këtu flitet për një buxhet që është diku 7.5 miliard euro dhe do të jetë nga viti 2021 deri në vitin 2027”, ka thënë Tomi Kallanxhi – njohës i teknologjisë digjitale.

Njohësi tjetër i teknologjisë digjitale, Drilon Jaha vlerëson se Kosova do të humbte shumë dhe do të mbetej prapa vendeve të rajonit nëse përfundimisht nuk përfshihet në këtë program.

“Sa i përket teknologjisë ky është program i dedikuar edhe është tepër me rëndësi me qenë pjesë e tij për shkak të aspektit të financave dhe aspektit të avancimit dhe digjitalizimit dhe transformimit digjital që mundet me ndodhë në Kosovë. Disa prej aspekteve që mundemi me përfitu ndërmjet këtij programi është që të gjitha avancimet që bëhen në Evropë pastaj me u integru në Kosovë”, ka shpjeguar Drilon Jaha – njohës i teknologjisë digjitale.

Përmes Programit të Evropës Digjitale qytetarët, bizneset, institucionet publike do të kishin mundësi të aplikojnë në programin e ri financues të BE-së.

Televizioni ka kërkuar përgjigje edhe nga Bashkimi Evropian, por gjatë së shtunës nuk ka kthyer përgjigje.