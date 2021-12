Kosova, i vetmi vend në Ballkan pa asnjë investim kinez

Hyri Kina.

Greqia hapi derën e saj përmes portit të Pireut, ndërsa Serbia e shpalli Kinën ‘shtyllën e katërt’ të politikës së saj të jashtme. Vendet e Ballkanit kishin nevojë për para dhe Kina kishte nevojë për një korridor miqësor nga Mesdheu për në Europë. Ishte fillimi i një miqësie të bukur. Por, pati një çmim, njofton Klankosova.tv.

Më shumë se një dekadë më vonë, sipas llogaritjes së BIRN-it, rajoni është nikoqir i 135 projekteve me vlerë të paktën 32 miliardë euro, që në një mënyrë ose në një tjetër janë të lidhura me Kinën.

Kina po merr përsipër metalurgjinë, minierat, energjinë dhe transportin, me shumicën e këtyre projekteve të shoqëruara me akuza për korrupsion, shfrytëzim dhe dëmtim të mjedisit.

Kosova, e deklaruar si shteti më proamerikan në botë, përkundër që është ndër vendet më të varfra në Europë, i ka bërë ballë ndikimit kinez, duke mos pranuar asnjë investim. Dhe kjo e bën shtetin e vetëm në Ballkanin Perëndimor pa asnjë investim nga Kina.

Ndërmjet viteve 2012 dhe 2021, kompanitë e Kinës kanë investuar ose ndarë më shumë se 2 miliardë euro në vetëm 16 projekte në Serbi dhe Banka Kineze e Eksport-Importit ka dhënë kredi për projekte me vlerë të paktën 5.7 miliardë euro. Në të njëjtën kohë, Kina ka dhuruar ndihma në vlerë prej miliona eurosh në formën e pajisjeve mjekësore dhe pajisjeve të tjera.

Ndërkohë, ekspertët paralajmërojnë për një nivel shqetësues ndikimi në legjislaturën e Serbisë, me ligjet që po amandmentohen në përputhje me kërkesat e investitorëve kinezë.