Kosova i dërgon notë proteste Maqedonisë së Veriut pas insidentit me presidenten Kosova i ka dërguar notë proteste Maqedonisë së Veriut pas insidentit me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani. Ministrja e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla, është takuar me ambasadoren e Maqedonisë së Veriut në Kosovë mbrëmë, pas incidentit dhe trajtimit jo dinjitoz që thuhet se iu bë presidentes Vjosa Osmani në Aeroportin e Shkupit, të enjten.…