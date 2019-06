Kosova fillon përgatitjet për Malin e Zi dhe Bullgarinë, mungojnë 7 lojtarë

Pjesa më e madhe e futbollistëve i janë bashkuar stërvitjeve, ndërsa 7 të tjerë do vijnë në ditët në vijim.

Super Sport raporton se Samir Ujkani, Arbër Zeneli, Benjamin Kolloli, Leart Paqarada, Anel Rashkaj, Ibrahim Dresevic dhe Fidan Aliti kanë munguar në stërvitjen e sotme, shkruan lajmi.net.

Stërvitjet e sotme kryesisht kanë qenë të lehta, me vrapime dhe ushtrime fizike.

Kosova fillimisht do përballet me Malin e Zi më 7 qershor në Podgoricë, ndërsa më 10 qershor udhëton në Sofje për t’u përballur me Bullgarinë.

‘Dardanët’ kanë një ndeshje të zhvilluar në grupin A të kualifikimeve për Euro 2020, ku tubojnë një pikë. /Lajmi.net/