Kosova, e Ukraina edhe pse është në luftë, janë dy shtetet më të varfëra të europës sipas WoS

Sipas një postimi të bërë dy ditë më parë në faqen zyrtare të World of Statistics, Kosova rezulton të jetë vendi i dytë më i varfër në Evropë sa i përket GDP-së së shteteve.

Kosova është njëri nga shtetet që e kryeson listën nga 46 vende të Evropës, duke e pasur parasysh këtu faktin që Ukraina është një vatër lufte qysh nga 22 shkurti i vitit 2022.

Kosova në listë pasohet nga Moldavia, Bjellorusia dhe Azerbajxhani.

Ndërkaq, top tre vendet më të pasura rezultojnë të jenë Luksemburgu, Irlanda dhe Zvicra.

Postimi i plotë:

Poorest countries in Europe by GDP per capital:

1. 🇺🇦 Ukraine

2. 🇽🇰 Kosovo

3. 🇲🇩 Moldova

4. 🇧🇾 Belarus

5. 🇦🇿 Azerbaijan

6. 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina

7. 🇦🇲 Armenia

8. 🇬🇪 Georgia

9. 🇲🇰 North Macedonia

10. 🇦🇱 Albania

11. 🇷🇸 Serbia

12. 🇲🇪 Montenegro

13. 🇹🇷 Türkiye

14. 🇷🇺 Russia

15.…

— World of Statistics (@stats_feed) July 3, 2024

Ndryshe, World of Statistics është një faqe në platformën X që merret me statistika, sondazhe dhe lajme të fundit në gjithë botën./Lajmi.net