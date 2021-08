Kosova e Kroacia i kërkojnë Serbisë hapjen e arkivave për të pagjeturit

Aty pala kosovare do të ketë një kërkesë specifike ndaj asaj serbe, e kjo ka të bëjë me thirrjen ndaj Beogradit që të hap arkivat shtetërore.

Mendohet se Serbia mban dosjet e detajuara që mund të zbardhin fatin e personave të pagjetur të zhdukur gjatë luftës së Kosovës. Numri i tyre është rreth 1600.

“Kërkesa jonë e parë në takim me palën serbe do të jetë hapja e arkivave me anë të të cilëve ne do mësonim për fatin e të pagjeturve”, tha Andin Hoti, kryesues i Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur.

“Serbia po e politizon këtë çështje e cila për ne është krejt humane”, shtoi Hoti.

Ndërkohë, kërkesë identike me atë të Kosovës në adresë të Serbisë ka edhe Kroacia.

Presidenti i këtij shteti që është anëtar i Bashkimit Evropian e NATO-s, tha se ata duan hapjen e arkivave mu për fatin e personave të pagjetur që u zhdukën në luftën serbo-kroate nga viti 1991 deri më 1995.

“Në raport me Serbinë e vetmja gjë që më intereson është fati i personave të zhdukur. Nuk do të heq dorë nga kjo kërkesë dhe këtu kam shumë përvojë. Ne nuk mund të kërkojmë dëmshpërblim të luftës por duhet të kërkojmë të zbulojnë fatin e shpirtrave të njerëzve, se më nuk bëhet fjalë as për trupa. Për këtë duhet të bisedojmë dhe ata, pra Serbia i kanë këto informacione të cilat duhet të na i japin”, tha kryetari i Kroacisë, Zoran Milanoviq.