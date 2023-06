Kosova e ka ftuar disa herë, portieri që mbron ngjyrat “Helvetike” pranon gol në Euro 2023 Kombëtarja e Zvicrës U21 është duke barazuar 1 me 1 ndaj Norvegjisë në Kampionatin Europian për të rinj. Norvegjezët shënun të parët me anë të Ceide në minutën e 19’të, shkruan Lajmi.net Ceide mposhti portierin kosovar, Amir Saipi me një gol tejet të bukur nga zona e 16-metërshit. Kujtojmë që Saipi luan në Zvicër te…