Kosova e 99-ta për lirinë e medias në Evropë, më keq se Serbia e vetëm 4 vende më mirë se Rusia
Kosova mbetet përsëri në nivel të rëndë në kuadër të lirisë së mediave. “Reporterët pa kufinjë”, e kanë radhitur Kosovën të 99-tën për nga liria e shtypit, shkruan lajmi.net. Më keq se Kosova janë vetëm vendet si: Gjeorgjia, Turqia, Bjellorusia dhe Rusia, që janë krejt në fund të renditjes, ndërsa Serbia radhitet më mirë se…
Lajme
Kosova mbetet përsëri në nivel të rëndë në kuadër të lirisë së mediave.
“Reporterët pa kufinjë”, e kanë radhitur Kosovën të 99-tën për nga liria e shtypit, shkruan lajmi.net.
Më keq se Kosova janë vetëm vendet si: Gjeorgjia, Turqia, Bjellorusia dhe Rusia, që janë krejt në fund të renditjes, ndërsa Serbia radhitet më mirë se Kosova.
Kurse, në nivelin global, perspektiva është edhe më alarmante.
Për herë të parë që nga fillimi i indeksit në vitin 2002, rezultati mesatar global i lirisë së shtypit ra nën 55, me mbi gjysmën e vendeve të klasifikuara si me kushte “të vështira” ose “shumë serioze” për gazetarinë.
Përqendrimi i medias, presioni politik dhe paqëndrueshmëria ekonomike janë faktorë kryesorë që kontribuojnë.
Pavarësisht epërsisë së përgjithshme të Evropës, përçarja e brendshme në rritje dhe prapambetja globale ngrenë pyetje urgjente në lidhje me të ardhmen e gazetarisë së lirë.
Në renditjen e “Reporterëve pa Kufij”, vendet si: Norvegjia, Estonia, Holanda, Suedia, Finlanda dhe Danimarka, e kryesojnë listën duke iu ofruar gazetarëve mbrojtje të fortë ligjore si dhe një mjedis të përshtatshëm mediatik.
View this post on Instagram